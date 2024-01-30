«Короля эстрады развенчали»: Лоза об участии Киркорова в «голой» вечеринке Музыкант Лоза назвал «показухой» поведение Киркорова после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

После участия певца Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой «короля эстрады развенчали», заявил музыкант Юрий Лоза. Комментируя ситуацию KP.RU, он назвал поведение Киркорова «показухой». Лоза также отметил, что не завидует певцу и считает его одиноким человеком.

Как можно вообще завидовать Киркорову? Он же одинокий человек. <...> Киркоров — это сплошная поза. Ни одного искреннего слова, движения... Посмотрите, как он сидит в жюри, как строит глазки и так далее. <...> Все, что он делает, это показуха. Но как только этот мыльный пузырь лопается, моментально наступает кризис, страшный стресс. Теперь «короля эстрады» развенчали, — заявил Лоза.

По словам музыканта, все те, кто до этого окружал Киркорова, не переживают за него. Лоза подчеркнул, что «ни один человек не горюет» из-за отмены певца.

Ранее стало известно, что Киркоров уехал в США после «голой» вечеринки. Певец посетил концерт Мадонны в Нью-Йорке. Его заметили около спортивного комплекса Madison Square Garden, где 22 января проходило шоу артистки.

Продюсер Сергей Лавров до этого заявил, что Киркоров брал кредиты, чтобы организовывать собственные шоу. Он также выразил сомнения, что у исполнителя много денег, так как, по его словам, музыкант всегда «жил одним днем».