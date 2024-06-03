«Всех облизывает»: Королева бросила в Кудрявцеву насадку от микрофона Королева бросила в Кудрявцеву насадку от микрофона на шоу «ВИА Суперстар!»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наташа Королева

Певица Наташа Королева бросила в телеведущую Леру Кудрявцеву поролоновую насадку от микрофона во время ссоры на шоу «ВИА Суперстар!». Поводом для конфликта послужила песня Батырхана Шукенова «Солдат любви» в исполнении группы «Божья коровка». Сидящая в жюри Королева назвала выступление гармоничным, с чем не согласилась Кудрявцева, заявив, что ее коллега «всех облизывает».

А я сегодня сделала вывод, что у нас с Наташей абсолютно разные вкусы. Мне вообще не понравилось. И я понимаю, что Наташа у нас теперь будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать! — высказалась Кудрявцева.

Королеву возмутило высказывание Кудрявцевой, после чего она пообещала чем-то бросить в телеведущую. После этих слов певица запустила в коллегу насадкой от своего микрофона.

Ранее Кудрявцева назвала подругу юриста Екатерину Гордон истеричкой и абьюзером. Таким образом артистка прокомментировала в Telegram-канале слова Гордон, которая назвала ее «капризной бабой», так как ей нужно уделять много времени. Гордон отметила, что ей приходится терпеть Кудрявцеву, потому что женщина связана с ней дружбой. Кудрявцева в свою очередь заявила, что выдержать Гордон сможет только она.

До этого Кудрявцева призвала спасти балерину Анастасию Волочкову от пьянства. Она отметила, что нужно не глумиться над артисткой, а оказать ей помощь. Телеведущая добавила, что в большей степени обращается к представителям СМИ. По ее мнению, нужно вовремя остановиться. Кудрявцева предположила, что рядом с балериной нет близких и родных, которые бы оказали ей поддержку, поэтому нужно воздействовать со стороны.