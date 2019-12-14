https://static.news.ru/photo/a913aeb6-1f9b-11ea-8ec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look

Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк, комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.

Корнелюк сказал, что был очень рад видеть артистку на сцене и признался, что воспринимает её «очень по-человечески» и нежно. По его мнению, выступление прошло блестяще, передаёт Пятый канал.

Как писал NEWS.ru ранее, украинская певица София Ротару может вновь приехать в Москву с концертом. Об этом заявил её концертный директор Сергей Лавров.