«Кормит маньяков»: Милонов обратился в Генпрокуратуру из-за Собчак

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о намерении обратиться к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении телеведущей Ксении Собчак, которую он заподозрил в финансировании преступной группировки. О том, что Собчак может направлять деньги на поддержку маньяков, депутат рассказал Пятому каналу.

Разводит этих маньяков и подкармливает Ксения Анатольевна Собчак. По сути дела, мы впервые видим, как активистка Собчак ради хайпа и рейтинга финансирует преступника и преступную группировку, которая его содержит. Я считаю, что должно быть проведено самое серьёзное разбирательство по этому поводу, — заявил Милонов.

Так депутат Госдумы прокомментировал выступление своего коллеги Дмитрия Ионина, который заявил, что скопинский маньяк Виктор Мохов регулярно нарушает условия административного надзора после освобождения из тюрьмы. Ионин предполагал, что Собчак заплатила Мохову за интервью, вышедшее на YouTube, крупный гонорар, часть которого якобы осела в карманах покровителей Мохова, которые сейчас находятся в местах лишения свободы. Депутаты считают: косвенно журналистка может быть причастна к финансированию преступной группировки.

Накануне Собчак рассказала, при каком условии она уедет из России. Телеведущая отметила, что эмиграция может стать для неё тяжёлым решением.

Ранее Виталий Милонов обращался к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой вернуть скопинского маньяка Виктора Мохова в тюрьму.