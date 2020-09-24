Корчевников заговорил о жизни и смерти после слухов о болезни

https://static.news.ru/photo/baa1cabc-fe77-11ea-b5e0-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: vk.com/boriskorchevnikov

Телеведущий Борис Корчевников озадачил подписчиков странными рассуждениями о жизни и смерти. Пользователей, которые и без того обеспокоены состоянием здоровья своего кумира, напугали его философские размышления.

Поймал себя вот на чём: счастье, что мне выпало жить и, наверное, умереть в России, — написал Корчевников в своём Instagram.

Журналист пришёл к таким мыслям во время посещения собора Святой Софии в Стамбуле. Он восхитился этим удивительным творением, однако подметил, что только в России видел «самые красивые храмы и самые красивые мечети на планете».

По его словам, в России ни одна вера не утверждается за счёт другой, поэтому ожидать превращения храма в мечеть просто невозможно.

По данным СМИ, Корчевников после перенесённой операции по удалению опухоли головного мозга испытывает проблемы со слухом. Семья и друзья не раскрывают подробности болезни актёра и генерального продюсера телеканала «Спас», его концертный директор говорит, что Борис чувствует себя отлично.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Корчевников перестал скрывать, что у него есть проблемы со здоровьем. Телеведущий упомянул об этом, когда рассказал о чуде с «удвоением иконы» в одном из храмов.