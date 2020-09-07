Корчевников растрогал фанатов нежным фото с Региной Парпиевой

https://static.news.ru/photo/9657fa7e-f192-11ea-b3db-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: Ltd Foma/Russian Look/Global Look Press

Борис Корчевников опубликовал фото, на котором он нежно прижимает к себе руку незрячей ведущей Регины Парпиевой. Девушка прославилась после того, как в 2018 году взяла интервью у Владимира Путина.

Сейчас 19-летняя Регина стала ведущей на телеканале «Спас», она ведёт передачу «Белые ночи на Спасе». На снимке генеральный продюсер телеканала Борис Корчевников нежно смотрит на девушку и прижимает к себе её руку.

Это мы с Региной в первый день съемок ее проекта «Белые ночи на Спасе». Каждый вечер, с понедельника по четверг, — подписал фото трижды лауреат премии «ТЭФИ».

Фанаты сразу предположили, что между телеведущими вспыхнули нежные чувства. «Мы уже подумали, что вы женились. Давайте уже быстрее. Не тяните», «Такие красноречивые взгляды. Её рука на его руке. Кротость женщины и взгляд мужчины», написали восторженные комментарии зрители.

Регина Парпиева ослепла в восемь лет. У неё редкое и плохо изученное заболевание, методик лечения которого в мире пока нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по мнению онколога-хирурга кандидата медицинских наук Михаила Мяснянкина, ухудшение здоровья Корчевникова может не быть связано с возвращением опухоли. Медик подчеркнул, что телеведущему в своё время провели достаточно серьёзную операцию на головном мозге.