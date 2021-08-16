Корчевников рассказал, почему до сих пор не женился

Телеведущий и завидный холостяк Борис Корчевников рассказал, почему до сих пор не состоял ни в одном браке. Причину своего одиночества он раскрыл на шоу «Судьба человека».

Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор, — признался Корчевников.

Сам Борис очень хотел бы завести семью и детей, но только личная жизнь у него не складывается. У телеведущего были отношения с девушками, однако он так и не нашёл ту единственную, с которой хотел бы прожить всю оставшуюся жизнь.

Корчевников восемь лет встречался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, с которой его связывали не только любовные отношения, но и общие интересы: медийные личности познакомились в храме, и артистка укореняла веру ведущего, которая играет огромную роль в его жизни. Пара даже тайно обвенчалась в домашней обстановке, но в 2017 году их отношения распались. Причины до сих пор неизвестны.

Ранее Корчевников впервые упомянул о том, что «устал» от работы на телевидении.