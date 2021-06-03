Корчевников рассказал о расставаниях с девушками

https://static.news.ru/photo/f25e400a-c4e9-11eb-a26e-96000091f725_660.jpg Борис Корчевников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Корчевников признался, что никогда не ощущал чувства вины при расставании с девушками. Об этом популярный телеведущий рассказал в эфире своей программы на телеканале «Россия 1».

Неожиданное признание прозвучало в ходе спора с очередным гостем программы, на этот раз им стал режиссёр Дмитрий Астрахан. Он рассказал, как чувствовал себя виноватым перед женой Ольгой Беляевой, когда разводился с ней. Астрахан отметил, что при таких обстоятельствах у мужчины «всегда должно быть» чувство вины.

На это Корчевников возразил:

Я расставался с девушками, но чувства вины у меня не было!

Астрахан ответил, что это не говорит о ведущем как о порядочном человеке, потому что мужчина всегда находится в более выгодной позиции, чем женщина, и должен испытывать чувство вины.

Борис Корчевников самые длительные отношения имел с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Пара была в браке восемь лет, при этом они и поженились, и развелись тайно. После этого у актёра не было серьёзных отношений, хотя он не раз говорил, что мечтает о крепкой семье.

Как сообщалось ранее, телеведущий Борис Корчевников впервые рассказал об актрисе Анне-Сесиль Свердловой, с которой он тайно сочетался браком. Звёзды познакомились в храме.