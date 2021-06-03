Корчевников рассказал о расставаниях с девушками

Борис Корчевников признался, что никогда не ощущал чувства вины при расставании с девушками. Об этом популярный телеведущий рассказал в эфире своей программы на телеканале «Россия 1».
Неожиданное признание
На это Корчевников возразил:
Я расставался с девушками, но чувства вины у меня не было!
Астрахан ответил, что это не говорит о ведущем как о порядочном человеке, потому что мужчина всегда находится в более выгодной позиции, чем женщина, и должен испытывать чувство вины.
Борис Корчевников самые длительные отношения имел с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Пара была в браке восемь лет, при этом они и поженились, и развелись тайно. После этого у актёра не было серьёзных отношений, хотя он не раз говорил, что мечтает о крепкой семье.
Как сообщалось ранее, телеведущий Борис Корчевников впервые рассказал об актрисе Анне-Сесиль Свердловой, с которой он тайно сочетался браком. Звёзды познакомились в храме.