Корчевников рассказал, как встретился с сестрой через 22 года

https://static.news.ru/photo/838b5bfe-3529-11eb-b18c-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: b.korchevnikov/instagam.com

Борис Корчевников рассказал, что впервые увидел своего отца Вячеслава Орлова в 13 лет, а с сестрой и вовсе встретился через 22 года. Родственники встретились у постели умирающего отца телеведущего, в тот момент Борису Корчевникову было 35 лет.

Отец телеведущего более 30 лет работал директором Московского драмтеатра имени Пушкина. Он не стремился увидеться с сыном и наладить общение между своими детьми. Этого Борис Корчевников не понимает, но и отца не осуждает, рассказал телеведущий в эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Так получилось, что со своей сестрой Наташей я познакомился, когда папа умирал, буквально у его смертного одра. И мы удивлялись: почему он не мог нас раньше познакомить, ведь мы были уже взрослыми людьми. Я к тому, что всё в руках родителей, — поведал Корчевников в эфире программы, посвящённой актёру Олегу Комарову.

Двоюродного брата по линии отца телеведущий узнал вообще четыре года назад, по поводу чего Корчевников выразил большое сожаление об упущенном времени, которое мог бы посвятить общению с родными.

У актёра Олега Комарова сложилась в жизни похожая ситуация. Его две дочери от разных браков Наталья и Юлия между собой не общаются, хотя актёр никак этому не препятствует, но относится спокойно. Дело в том, что девочки жили в разных местах, вражды между ними нет, но и к общению они не стремятся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Борис Корчевников признался, что уже вряд ли когда-нибудь женится. Этим откровением он поделился с гостьей своей программы певицей Анитой Цой.