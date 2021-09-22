Корчевников назвал две песни, которые исполняет в душе

Борис Корчевников раскрыл интересные факты о себе в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». В частности, он назвал две песни, которые постоянно поёт в душе.

Гостем эфира стал Игорь Крутой. Композитор был удивлён высказыванием хозяина студии.

Поколение без учителей, которое любит сегодня кичиться, что всего добились сами, оно и учеников не оставит, скорее всего. А ещё классных, сильных хитов. Вот у нас сегодня такой день правды. Я тоже скажу правду. Есть всего две песни, которые я пою в душе. Это «Я люблю тебя до слёз» и «Ты меня любишь» Александра Серова, — сообщил телеведущий.

По словам актёра, это весь его личный «ванный репертуар». Других песен, когда моется, он не исполняет.

Крутой отреагировал на это с юмором, ведь именно он написал музыку к двум «душевым» песням Корчевникова:

Боря, ты что, как только раздеваешься, так к тебе моя музыка приходит?

В ответ телеведущий заявил, что не анализировал данный факт, но «связь железная».

Ранее Борис Корчевников подарил букет цветов восстанавливающейся после искусственной комы певице Марине Абросимовой, более известной как МакSим.