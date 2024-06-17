«Копия дедушки»: Собчак обрадовала поклонников фото с повзрослевшим сыном Собчак показала фотографию повзрослевшего сына от Виторгана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с сыном Платоном. Она уточнила, что уехала с ребенком на Алтай. В путешествиях знаменитость предпочитает не сидеть на месте, поэтому и фотография сделана в необычной локации.

В путешествии мы стараемся посещать много разных гостиниц, не сидим на месте, — отметила Собчак.

Поклонники телеведущей отметили, что ее сын от Максима Виторгана очень похож на дедушку — Анатолия Собчака. Некоторые при этом отметили, что журналистка очень похудела.

Однако! Платон — настоящий Анатолий Собчак в детском возрасте! Вот это вы, Ксения, постарались! Молодец! // Копия дедушки! — написали подписчики.

Ранее Собчак рассказала, что сделала пластическую операцию 10 лет назад. По словам знаменитости, она удалила грыжи под глазами. Пластический хирург Артур Рыбакин в беседе с телеведущей отметил, что в результате данного хирургического вмешательства разрез глаз со временем становится уже. Специалист отметил, что видит последствия операции на лице знаменитости. Так, по его словам, «глаз был больше».