Контузия, тайная жена, слухи о дочери: куда исчез Александр Олешко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный артист России Александр Олешко раньше часто появлялся на телевидении: вел ток-шоу, снимался в фильмах и сериалах. Где сейчас актер, что известно о его личной жизни и здоровье?

Как прославился Александр Олешко

Будущий артист родился в 1976 году в Кишиневе. Творческий потенциал развили в ребенке родители — мама любила петь, а отец мастерски играл на саксофоне. Несмотря на развод и появление отчима, Олешко поддерживал общение с папой.

«С отчимом была правильно выстроена дистанция, тем более я всегда общался с родным отцом. Никаких ограничений у меня не было», — рассказывал артист в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Бабушка мечтала, что внук вырастет набожным человеком и пойдет в духовную семинарию, но тот увлекся самодеятельностью и мечтал об актерской карьере.

После школы Олешко с первого раза поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Чтобы выжить, ему приходилось подрабатывать официантом: иногда юноша не ел по несколько дней, чтобы купить себе одежду или обувь. В дальнейшем Олешко работал ведущим и начал сниматься в кино. Он сыграл в третьих «Гардемаринах», «Роковых яйцах», эпизоде фильма «Какая чудная игра».

В 1999 году артист окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, что помогло ему влиться в коллектив Театра сатиры, в труппе которого он играл год, после чего по приглашению Галины Волчек перешел в театр «Современник». Там он проработал на протяжении 10 лет и параллельно участвовал в спектаклях Вахтанговского театра. С 2007 по 2010 год Олешко преподавал в цирковом училище, из которого выпустился.

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Какие роли сделали Олешко любимцем зрителей

Зрители полюбили артиста за несколько ролей. Сначала он запомнился ролью Пети Яблокова в «Турецком гамбите», а затем на экраны вышел сериал «Папины дочки», в котором он предстал в образе олигарха Василия Федотова.

«Не проходит и дня, чтобы взрослые люди не подходили ко мне и не говорили: „Вы наш дядя Аллигатор, мы вас любим, уважаем!“ Многие девочки, которые выросли у нас на глазах, уже нашли свою дорогу», — поделился звезда в беседе с vm.ru, ответив, что ситком подарил ему и другим артистам счастливую пенсию.

Актер также снялся в продолжении сериала о семье Васнецовых. Партнерами по картине стали Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Андрей Леонов и другие артисты, знакомые зрителям более 10 лет.

В дальнейшем актер нередко появлялся в комедиях — «Ржевский против Наполеона», «Тот еще Карлосон!», «Мужчина с гарантией» и других. Кроме того, Олешко играл в таких популярных сериалах, как «Воронины», «Екатерина. Взлет» и других.

На телевидении артист блистал в качестве ведущего многочисленных программ на Первом канале, НТВ и «России 1».

Как Олешко относится к СВО

В марте 2022 года артист со сцены озвучил свою позицию относительно проведения спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что выступает против давления, которое обрушилось на Россию.

«Вы знаете, мне всегда казалось, что моя гражданская позиция ясна, на виду у всех, на протяжении всей моей жизни. Ее можно понять через те песни, которые я пою, через то, что я говорю со сцены, как я поступаю, что я люблю, а что категорически не приемлю. Моя гражданская позиция проста и ясна — я против войны, которую объявили нашей стране», — сказал он на видео, которое опубликовал в социальных сетях.

1 июня 2022 года Латвия запретила Олешко въезд в страну из-за поддержки СВО. В октябре того же года его внесли в санкционный список Украины за «поддержку военного вторжения России в Украину в публичных заявлениях».

Что известно о здоровье Александра Олешко

Артист назвал съемочную площадку зоной повышенной опасности. В интервью Пятому каналу Олешко рассказал, что неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, участвуя в создании фильмов. Так, во время съемок сериала «Кодекс чести» Олешко получил контузию при взрыве автомобиля, начиненного пиротехникой.

«У меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом и что-то переборщили с пиротехникой. <...> Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — рассказал Олешко.

Он также поделился воспоминаниями, как во время съемок «Турецкого гамбита» его едва не задавила лошадь. Олешко не заметил, что оказался на пути несущегося во весь опор животного. Спас актера режиссер картины Джаник Файзиев.

В мае 2023 года артист появился на премьере фильма «Хитровка» на костылях. Артист объяснил, что травмировал ногу во время спектакля «Павел I», но чувствует себя хорошо.

В телепрограмме «Секрет на миллион» Олешко признавался, что во время большинства киносъемок ему регулярно и на длительное время приходится наносить толстый слой грима. По его словам, это негативно влияет на его состояние здоровья.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Исполнитель роли императора Павла I актер Александр Олешко

Женат ли Олешко

Первой супругой артиста стала Ольга Белова. Олешко не обращал на нее внимания до новогодней вечеринки.

«Встретив свою супругу, я и представить не мог, что она будет такой. Одни называют происходящее между двумя людьми химией, другие — совпадением... Не знаю... Что-то волшебное произошло, когда мы с Олей поняли, что чувствуем друг друга и должны быть вместе», — рассказывал актер.

Пара расписалась сразу после окончания «Щуки». Со временем отношения разладились: это произошло не только из-за бытовых проблем, но из-за темпераментов молодых людей.

По слухам, первые размолвки начались, когда Олешко «поймал звезду». Кроме того, в СМИ писали, что у Беловой появился любовник на стороне.

«Что было, осталось между нами. Напишите — прошла любовь и всё. <...> Возможно, мы слишком хорошо друг друга знали, что-то между нами сломалось... Но мы остались друзьями. Сегодня у нас хорошие отношения. Мы вместе снимаемся в сериале „Папины дочки“. И договорились с Олей не выносить сор из избы», — сказал артист в 2009 году.

В 2011 году стало известно о новой избраннице Олешко — графическом дизайнере Виктории Минеевой, но отношения вскоре распались. В 2018 году телеведущий заявил, что у него все серьезно с художницей, которая младше него на 10 лет.

В минувшем марте Олешко признался в интервью Лере Кудрявцевой, что довольно давно женат. Имени супруги он не стал называть, отметив лишь, что она далека от шоу-бизнеса.

«Приготовлением пищи в моем доме занимается жена. Довольно давно [женат]», — сказал Олешко в ток-шоу «Секрет на миллион».

Есть ли у Олешко дети

Актер признался, что его пытались впутать в историю с внебрачным ребенком. По словам Олешко, к нему подвели девочку и сказали, что это его дочь. Тогда артист подчеркнул, что у него не бывает случайных связей.

«Сейчас время такое: все с палочками ходят, тесты ДНК делают. Это так опасно... Не знаю, чего хотят люди, которые так поступают. Наверное, денег или внимания. Я сразу ответил: «Спасибо большое, но я не ее отец», — делился Олешко.

Несмотря на отсутствие детей, ведущий отмечал, что не готов воспользоваться услугами суррогатной матери ради отцовства. По его словам, у него есть близкие люди, которые принесут стакан воды в старости.

«Я не представляю, какой будет моя старость. Но если у меня не будет наследника — у меня есть близкие люди, которые принесут мне стакан воды», — заявил Олешко в программе «Однажды...» на НТВ.

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