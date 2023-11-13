Константин Меладзе скинул ценник на элитную виллу в Крыму Mash: вилла Константина Меладзе в Крыму подешевела на 11 млн рублей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Константин Меладзе

Композитор и продюсер Константин Меладзе скинул цену на продающуюся виллу в Крыму на 11 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, артист опасается, что его имущество могут национализировать и продать на торгах, как это произошло с квартирой семьи президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает канал, изначально элитная вилла Меладзе продавалась за 300 млн рублей, теперь за нее просят 289 млн. За эти деньги покупатель получит двухэтажный дом площадью чуть более 700 кв. м недалеко от Ялты в поселке Вилла Роз. На участке в 12 га также имеется бассейн. По данным Mash, виллу построили еще в 2010 году, но Меладзе там бывал очень редко.

Ранее композитор продал особняк в элитном коттеджном поселке Миллениум Парк в Московской области, где жил с украинской певицей Верой Брежневой. Покупатель, который пожелал остаться неизвестным, отдал за дом 350 млн рублей. Сделкой купли-продажи занималась пожилая мать Меладзе. Особняк стоит на участке в 36 соток, в нем есть хаммам и спортивный зал, а в комнатах расставлена итальянская мебель ручной работы.