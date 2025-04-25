Константин Меладзе впервые показал фото с братом после «исчезновения» Константин Меладзе опубликовал фото из Лондона с братом

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Константин и Валерий Меладзе

Продюсер Константин Меладзе после долгого затишья был замечен в Лондоне рядом со своим братом Валерием Меладзе, куда он прибыл поддержать музыканта на концерте в Royal Albert Hall, передает 7DAYS.RU. Фотографией с известным родственником он поделился в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена).

После развода с певицей Верой Брежневой и переезда из России в 2022 году Константин редко появляется на публике, пишет издание. Однако он не забросил творческую деятельность. Валерий Меладзе же часто появляется в Москве, в отличие от своего брата. Фанаты продюсера отметили, что он сильно похудел после бракоразводного процесса, пишут авторы.

Ранее известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что братьям Меладзе придется принести извинения, если они захотят вновь строить карьеру в России. По его словам, артисты всегда имели хорошие заработки в РФ, однако сейчас их деятельность в стране можно считать оконченной. Просто так никто не будет их прощать, подчеркнул критик. Тем не менее известные браться продолжат ездить в Россию на выступления, так как в государстве имеется интересующий их рынок и заработки, добавил Соседов.