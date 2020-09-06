Константин Ивлев сделал предложение своей девушке

https://static.news.ru/photo/3291bd88-f055-11ea-b1d8-fa163e074e61_660.jpg Валерия Куденкова и Константин Ивлев Фото: lera_kudenkova/instagram.com

Шеф-повар Константин Ивлев, который в 2020 году развёлся с супругой, сделал предложение своей возлюбленной Валерии Куденковой.

Об этом пара рассказала в передаче «Однажды…» на НТВ. По словам Валерии, это случилось на третий день переезда в их новый дом — особняк на Новорижском шоссе. Вечером она спускалась на террасу и заметила, что «там Костя возится что-то».

Я еще подумала: «Кольцо ищет». Хотя всегда хотела, что это было красиво и в ресторане. И вдруг он встает на одно колено и делает предложение, — рассказала она.

По словам самого Константина, он не готовился специально к этому шагу — это было довольно буднично, так как он часто делает возлюбленной подарки, передаёт Starhit.

Этот год был тяжелым, поэтому мы решили посвятить его себе — отдыхать, расслабляться, — поделился шеф-повар.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 25 июня Тимирязевский суд расторг брак Константина и Марии Ивлевых, удовлетворив таким образом иск супруги телеведущего.