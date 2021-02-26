Константин Ивлев похудел на 30 кг из-за проблем со здоровьем

https://static.news.ru/photo/731136c8-781c-11eb-81e0-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ivlevchef

Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что ему удалось похудеть на 30 кг. По словам шоумена, его преображение никак не связано с тем, что у него новая молодая жена.

Ивлев признался, что всегда хотел похудеть. При его весе в 130 кг он выглядел скорее мощным, нежели толстым, считает он.

Как отметил телеведущий, он страдает профессиональными проблемами поваров — варикозом и гастритом. Со временем из-за обострения этих болезней он мог бы потерять возможность работать как раньше.

Мой хирург сказал: «Кость, ты пойми, ты же не молодеешь. Вес очень большой, а тебя ноги кормят. Поэтому, если хочешь быть в тонусе, займись собой», — рассказал он в интервью Алёне Жигаловой на YouTube.

Чтобы привести вес в норму, Константин Ивлев изменил свои пищевые привычки, в том числе практически отказался от мучного. Немного мучного и чай с сахаром он позволял себе съесть только на завтрак. Повар начал регулярно заниматься спортом, выбрав плавание вместо бега и тренажёров. В результате сочетание спорта и правильного питания привело к потере 30 кг.

Ивлев также отметил, что всё это время его поддерживала его новая супруга Валерия Куденкова. Она не позволяла ослабить ограничения и съесть что-то вредное.

Ранее NEWS.ru писал, что 47-летний телеведущий Константин Ивлев 14 февраля зарегистрировал брак со своей избранницей, моделью и студенткой МГУ Валерией Куденковой. Девушка опубликовала кадры с регистрации брака в сторис Instagram. Судя по геотегу, дело происходило во Дворце бракосочетания № 1. 13 февраля Куденкова поделилась фото с лаконичной подписью: «Bride pary» (вечеринка невесты). Модель на снимке находится в окружении счастливых подруг, вокруг них всё усыпано блёстками, помещение украшено воздушными шарами. Девичник прошёл в одной из башен комплекса «Москва-Сити».