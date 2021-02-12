Константин Ивлев женился в День святого Валентина

https://static.news.ru/photo/51184c3e-6eba-11eb-8b9f-96000091f725_660.jpg Валерия Куденкова и Константин Ивлев Фото: lera_kudenkova/instagram.com

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев 14 февраля зарегистрировал брак со своей избранницей, моделью и студенткой МГУ Валерией Куденковой.

Девушка опубликовала кадры с регистрации брака в сторис Instagram. Судя по геотегу, дело происходило во Дворце бракосочетания № 1.

13 февраля Куденкова поделилась фото с лаконичной подписью: «Bride pary» (вечеринка невесты). Модель на снимке находится в окружении счастливых подруг, вокруг них всё усыпано блёстками, помещение украшено воздушными шарами. Девичник прошёл в одной из башен комплекса «Москва-Сити».

Ивлев сделал предложение возлюбленной 21 января. Праздновать свадьбу будут на родине Куденковой в Тамани. Молодожёны планируют транслировать торжество в прямом эфире, права на съёмку получил телеканал «Пятница». Мероприятие пройдёт в казачьем стиле.

Ранее NEWS.ru писал, что Ивлева избивали половниками в армии. Шеф-повар признался, что это был своеобразный прикол. Сослуживцы Ивлева называли этот процесс «флюорографией».