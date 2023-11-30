«Конечно, поедем на рыбалку»: Лариса Долина о планах на новогодние каникулы Лариса Долина сообщила, что проведет новогодние каникулы на Мальдивах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лариса Долина планирует отправиться на новогодние каникулы на Мальдивы, тур певица запланировала еще полгода назад, об этом она рассказала журналистам за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон». По словам артистки, во время отдыха она будет плавать в маске и, конечно, отправится на рыбалку. А вот дайвинг ей категорически противопоказан.

Мне нельзя. Я певица и мне уши дороже, чем все дайвинги вместе взятые. Мне категорически нельзя опускаться на глубину, — объяснила Долина.

При этом она призналась, что очень любит снорклинг — плавание в маске и ластах практически на самой поверхности воды. Кроме того, во время отдыха артистка намерена отправиться на рыбалку.

Рыбалку очень люблю. Я помню, поймала тунца, который весил 25 килограммов. Огромных размеров! Я сама его поймала, правда, вытаскивали мы его вчетвером из воды, — рассказала певица.

Долина также рассказала, что в этом году она получила премию «Золотой граммофон» в пятый. По словам артистки, это не так много. Первый раз статуэтка досталась ей за знаменитую песню «Погода в доме», однако певица заявила, что не выделяет ни одну из премий и они все для нее очень дороги.

Для того, чтобы найти одно произведение, которое получило бы столь высокую награду, нужно прослушать сто, а то и сто пятьдесят песен, — подчеркнула Долина.

Ранее Долина заявила, что ей непонятен феномен успеха Юрия Шатунова и она не считает его легендой. Исполнительница раскритиковала коллегу, после того как приняла участие в памятном концерте солиста «Ласкового мая» «Здесь был Юра» в «Крокус Сити Холле» в Москве 18 октября. Во время мероприятия она исполнила кавер на песню «Забудь».