https://static.news.ru/photo/c4f34aea-5fb2-11ea-8be3-fa163e074e61_660.jpgМаксим Галкин и Алла ПугачёваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кондитер из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян, подавшая иск в суд по интеллектуальным правам в Москве к Алле Пугачёвой, назвала его «маленькой просьбой».
По словам пекаря, она хочет узаконить товарный знак «Кристина», который принадлежит знаменитой певице.
У меня всего лишь маленькая просьба к Алле Борисовне, ничего серьёзного, бурного. В любом случае, здесь уже как нам повезёт. Особо не претендуем на что-то конкретное. Как получится, — отметила Мартиросян в разговоре с РИА Новости.
Сама женщина призналась, что является поклонницей Примадонны.
Как ранее писал NEWS.ru, гражданка Украины обратилась в Татарбунарский районный суд Одесской области с жалобой на артистов российской эстрады, в частности, на Пугачёву. По словам истицы, певица отечественного шоу-бизнеса «на своих крыльях может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет».