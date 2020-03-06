Максим Галкин и Алла Пугачёва Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кондитер из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян, подавшая иск в суд по интеллектуальным правам в Москве к Алле Пугачёвой, назвала его «маленькой просьбой».

По словам пекаря, она хочет узаконить товарный знак «Кристина», который принадлежит знаменитой певице.

У меня всего лишь маленькая просьба к Алле Борисовне, ничего серьёзного, бурного. В любом случае, здесь уже как нам повезёт. Особо не претендуем на что-то конкретное. Как получится, — отметила Мартиросян в разговоре с РИА Новости.

Сама женщина призналась, что является поклонницей Примадонны.

Как ранее писал NEWS.ru, гражданка Украины обратилась в Татарбунарский районный суд Одесской области с жалобой на артистов российской эстрады, в частности, на Пугачёву. По словам истицы, певица отечественного шоу-бизнеса «на своих крыльях может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет».

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