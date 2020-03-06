Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в своём Instagram коллаж из двух фотографий, на которых изображены он и американский певец Джастин Тимберлейк.

Фотография показывает схожесть их лиц. При этом сам журналист не стал объяснять своим поклонникам, почему сделал такой загадочный пост. Полетим вдвоём, — написал бывший ведущий программы «На самом деле». В...