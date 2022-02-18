«Кончается пьеса, закрывается занавес»: актёр Фролов о смерти Юхтина

Актёр Сергей Фролов посетовал на то, что в последнее время часто становится свидетелем смерти своих друзей и коллег. В частности, недавно ушли из жизни Валерий Гаркалин и Геннадий Юхтин. Он пожелал, чтобы коллегам «было мягко и тепло» на небесах, пишет «Радио 1».

Я слишком много проводил своих близких коллег, не так давно — Валеру Гаркалина. Очень сильно переживаю за каждого. Но всё когда-то заканчивается — кончается пьеса, закрывается занавес. 89 лет — это очень хорошо. Желаю, чтобы коллегу приняли на небесах не как лицедея, а как человека. И других, и, надеюсь, меня самого. Хочется, чтобы мы все там заняли достойное место, потому что, хотя мы и клоуны, мы стараемся сделать мир и людей чуть лучше. Для этого мы и примеряем разные маски. Я хочу, чтобы коллеге было мягко и тепло на небесах, — высказался Фролов.

Накануне стало известно, что в Москве в возрасте 89 лет скончался киноактёр, народный артист РФ Геннадий Юхтин. С начала месяца его дважды госпитализировали: в последний раз он попал в больницу Коммунарки с коронавирусом, о чём стало известно 15 февраля. До этого актёр в тяжёлом состоянии лежал в другой клинке: по непроверенной информации, актёр получил травму в результате падения. После стабилизации состояния Юхтин был выписан по его просьбе.

Юхтин известен по кинолентам «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители», «Акваланги на дне», «Братья Карамазовы» и многим другим. В 1994 году ему было присвоено звание народного артиста России. Он также снимался в современных фильмах и сериалах, таких как «Петербургские тайны», «Молодёжка», «Каменская».

Ранее артист Юрий Назаров, комментируя NEWS.ru новость об уходе из жизни Юхтина, заявил, что покойный был «нашим человеком, добрым, умным и порядочным — как совок и ватник».