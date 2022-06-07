Концерты Манижи и Агутина требуют отменить

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Манижа

Из-за критики специальной операции на Украине требуют отменить концерты Манижи и Леонида Агутина. Музыканты были заявлены участниками фестиваля «Стереолето» в Питере. Музыкант также заявлен участником VKFest, который пройдет сразу в нескольких городах России.

Авторы Telegram-канала «Многонационал» попросили свою аудиторию обратиться в комитет культуры Северной столицы России с просьбой отменить концерты звезд, которые ранее высказывались против специальной операции на Украине.

Подобный пост возник из-за выступления Агутина на онлайн-концерте U for Ukraine, где собирались деньги для помощи Украине. Маниже предъявили пост в Сети с негативными высказываниями по поводу проведения специальной военной операции.

Накануне Манижа дала интервью газете «Коммерсант», в котором заявила, что политику страны не поддерживает, однако уезжать из страны не готова. В ответ публицист Михаил Шахназаров назвал певицу «лицемеркой».

6 июня также стало известно, что исполнитель Макс Корж решил отменить свои концерты в России и Белоруссии. У исполнителя были запланированы концерты 25 июня в Екатеринбурге, 9 июля — в Новосибирске, а 3 сентября — в Санкт-Петербурге. Причиной отмены концертов Корж назвал конфликт на Украине.