Концерты Дианы Арбениной отменили еще в двух городах Концерты Дианы Арбениной отменили в Перми и Тольятти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диана Арбенина

Концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», которые должны были пройти в рамках российского тура в Перми и Тольятти, отменены, сообщает ТАСС. Выступления были запланированы на 12 и 17 апреля соответственно.

В Центре спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края, курирующем работу спорткомплекса имени В. П. Сухарева, где должен был состояться концерт, причину его отмены объяснили большим общественным резонансом и желанием избежать возможных провокаций.

В пресс-службе Минспорта Самарской области в качестве причины отмены выступления Арбениной назвали невыполнение условий договора.

Всего на данный момент концерты Арбениной отменены в семи городах, ранее они не состоялись в Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Казани и Ростове-на-Дону. Тур, согласно онлайн-афише, продлится до 8 июля и должен завершиться выступлением в Москве.

Ранее сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру провести проверку в отношении Арбениной после ее высказываний о спецоперации. По его мнению, слова лидера «Ночных снайперов» дискредитируют ВС России.

Арбенина после отмены нескольких концертов опубликовала в соцсетях текст песни «Гавань». Там встречается фраза «стой на своем».