В настоящее время певица София Ротару не очень хочет заниматься активной концертной деятельностью. Выступать на различных площадках, в том числе на территории РФ, её приходится буквально уговаривать. Об этом журналистам рассказал концертный директор Ротару в России Сергей Лавров.
Он отметил, что ситуация с травлей певицы после появления новостей о российских концертах его обескуражила. Ротару не возвращается в РФ, потому что она никуда не уходила.
Несмотря на возраст, она работает, чтобы содержать большую семью. Правда, на «Песне года» Ротару выступала бесплатно, как и другие артисты, — передаёт слова концертного директора «Дни.ру».
Как ранее писал NEWS.ru, несмотря на негативные высказывания о России, певица София Ротару триумфально выступила на «Песне года». Однако некоторые пользователи соцсетей продолжают относиться к ней с недоверием и предлагают продолжить гастроли по «вражеской» территории Донбасса и Крыма.