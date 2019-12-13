https://static.news.ru/photo/4e89a5ae-1d7f-11ea-8a78-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: sofiarotaru.com

В настоящее время певица София Ротару не очень хочет заниматься активной концертной деятельностью. Выступать на различных площадках, в том числе на территории РФ, её приходится буквально уговаривать. Об этом журналистам рассказал концертный директор Ротару в России Сергей Лавров.

Он отметил, что ситуация с травлей певицы после появления новостей о российских концертах его обескуражила. Ротару не возвращается в РФ, потому что она никуда не уходила.

Несмотря на возраст, она работает, чтобы содержать большую семью. Правда, на «Песне года» Ротару выступала бесплатно, как и другие артисты, — передаёт слова концертного директора «Дни.ру».

Как ранее писал NEWS.ru, несмотря на негативные высказывания о России, певица София Ротару триумфально выступила на «Песне года». Однако некоторые пользователи соцсетей продолжают относиться к ней с недоверием и предлагают продолжить гастроли по «вражеской» территории Донбасса и Крыма.