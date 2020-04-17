Концертный директор Булановой рассказала о здоровье певицы

Певица Татьяна Буланова продолжает лечение в научном исследовательском центре им. В.А. Алмазова, рассказала её концертный директор Лариса Рассказова.
Ранее звезда обратилась за помощью к медикам из-за проблем с давлением и сердцем. Её беспокоили тахикардия и дистония.
Чувствует себя хорошо. Пока она сказала, что лежит в отдельной палате и её там обследуют и лечат, — отметила представитель артистки.
По её словам, Буланову могут выписать через неделю,
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