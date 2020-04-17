Шоу-бизнес

Концертный директор Булановой рассказала о здоровье певицы

21:54, 17 апреля 2020
Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: bulanova.official/instagram.com

Певица Татьяна Буланова продолжает лечение в научном исследовательском центре им. В.А. Алмазова, рассказала её концертный директор Лариса Рассказова.

Ранее звезда обратилась за помощью к медикам из-за проблем с давлением и сердцем. Её беспокоили тахикардия и дистония.

Чувствует себя хорошо. Пока она сказала, что лежит в отдельной палате и её там обследуют и лечат, — отметила представитель артистки.

По её словам, Буланову могут выписать через неделю, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, сын популярной актрисы Екатерины Семёновой был экстренно доставлен в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. У 34-летнего Ивана Батурина диагностировали инсульт.

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