Концерт звезд 90-х в Новосибирске оказался под угрозой срыва Кай Метов и Ирина Салтыкова отказались участвовать в ретрошоу в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кай Метов

В Новосибирске разгорелся скандал вокруг состава участников концерта звезды российской эстрады 1990-х, сообщает «КП-Новосибирск». По информации издания, о незаконности использования своих имен в анонсах мероприятия заявили в соцсетях исполнители Кай Метов и Ирина Салтыкова.

Афиша с именами участников, среди которых есть и мое имя, была размещена по всему городу, а также в сети Интернет. И тут есть одно «но»: у меня с организаторами нет договора на участие в мероприятии, мною не было получено никаких денежных средств, — заявил Кай Метов.

Артист считает, что его имя было использовано устроителями шоу для обмана публики. По словам певицы Ирины Салтыковой, организаторы не купили ей авиабилеты и не перечислили аванс за выступление. В то же время директор Наталии Гулькиной, имя которой также заявлено среди участников концерта, рассказал изданию, что организатор уже две недели обещает купить исполнительнице авиабилеты в Новосибирск, однако этого до сих пор не произошло, притом что шоу заявлено на вечер 8 ноября.

Со своей стороны организатор концерта заявил изданию, что у него «все будут, кроме Кая Метова». Также в афише указаны имена Ромы Жукова и Богдана Титомира, а также группы «Технология» и «Краски».

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