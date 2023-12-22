Концерт Земфиры внезапно отменили в Дубае за день до начала Mash: в Дубае отменили концерт певицы Земфиры

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Земфира

В Дубае отменили концерт российской певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), который должен был состояться 23 декабря, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, среди официальных причин называют не зависящие от сторон обстоятельства и неурожайные даты, однако на самом деле организаторы продали слишком мало билетов.

Как передает канал, билеты на выступление Земфиры в ресторане одного из отелей Дубая стоили от 5 до 10 тысяч дирхам (около 125-250 тысяч рублей). Такие высокие цены объясняют почти вдвое завышенным гонораром — порядка $300 тысяч. По данным канала, Земфира долгое время не соглашалась на концерт, потому не любит выступать в ресторанах, однако в итоге согласилась с повышением гонорара. В результате организаторы мероприятия продали меньше половины билетов и приняли решение об отмене концерта.

Ранее Земфира пожаловалась на плохую организацию концерта в Астане. Певица сообщила подписчикам в социальных сетях о некачественном звуке на площадке, написав при этом слово «Казахстан» с маленькой буквы. Пользователи возмутились высказываниями артистки и назвали их неуважением к стране, а также осудили неприличные жесты Земфиры, которые она показывала со сцены режиссерам.