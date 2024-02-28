Концерт Славы Марлоу отменили в Воронеже

Фото: vk.com/marlowism

Слава Марлоу

Концерт рэпера Славы Марлоу отменили в Воронеже, говорится на официальном сайте артиста. Выступление певца должно было пройти 8 марта.

Организаторы решили отменить выступление артиста без объяснения причины. Купившим билеты пообещали вернуть средства.

Ранее об отмене концертов по России сообщил музыкант и композитор Александр Олехнович, выступающий под псевдонимом Алекша Нович. По словам артиста, его тур по стране переносится на сентябрь. При этом запланированные выступления в Ставрополе, Волгограде и Астрахани отменены полностью. Как считает Нович, отмена концертов связана с его попаданием в неофициальный список запрещенных в РФ артистов.

До этого в Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Причиной стало состояние здоровья артиста, однако никаких подробностей не приводится. Выступление должно было пройти 28 февраля.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что в России некем заменить артистов, которые покинули страну после начала специальной военной операции. Он отметил, что речь идет о представителях отечественной эстрады, выступавших в РФ десятилетиями, чье творчество прочно закрепилось в массовом сознании. Бабичев призвал прекратить «отмену» таких звезд, поскольку «эстрада редеет, а восполнить вакуум некем».