https://static.news.ru/photo/5e2feef2-69e5-11ea-8237-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Conan O'Brien/Global Look Press

Американский ведущий вечернего шоу Конан О’Брайен решил продолжить работать над программой, несмотря на изоляцию в связи с пандемией коронавируса. Он будет снимать на iPhone.

Ведущий шоу Conan на канале TBS договорился со сценаристами и продюсерами работать дистанционно, сообщает Variety. Команда приняла такое решение, чтобы не лишиться дохода во время карантина.

Он любит быть занятым, как и все мы. Мы создаём контент, и это наше дело. Мысль о том, что мы можем этого лишиться, несколько расстраивает, — заявил генеральный продюсер программы Джефф Росс.

Новые эпизоды Conan выйдут в эфир TBS 30 марта. Они будут сняты на iPhone, все интервью будут проходить через видеочаты.

Как писал NEWS.ru, ведущий The Tonight Show Джимми Фэллон снял выпуск программы, находясь на карантине дома. Эпизод он снял на смартфон, а логотип шоу нарисовала его шестилетняя дочь.