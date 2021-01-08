Компания Филиппа Киркорова задолжала налоговой

ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которое занимается, в частности, организацией концертов певца Филиппа Киркорова, задолжало Федеральной налоговой службе 95 тыс. 605 руб. Это следует из информации в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которое занимается, в частности, организацией концертов певца Филиппа Киркорова, задолжало Федеральной налоговой службе 95 тыс. 605 руб. Это следует из информации в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.