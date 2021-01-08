Компания Филиппа Киркорова задолжала налоговой

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Турецко-немецкая актриса, звезда сериала «Великолепный век» родила второго ребёнка. Пользователи Сети поздравляют Мерьем Узерли с появлением на свет девочки.

37-летняя актриса опубликовала снимки малышки в Instagram. 08.01.2021. Моя дорогая Лили Кои, мы с папой так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам....