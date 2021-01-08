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Компания Филиппа Киркорова задолжала налоговой

20:55, 09 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которое занимается, в частности, организацией концертов певца Филиппа Киркорова, задолжало Федеральной налоговой службе 95 тыс. 605 руб. Это следует из информации в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

 

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