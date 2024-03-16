«Комики — фу»: Харламов заявил о пренебрежении со стороны актеров Харламов заявил о пренебрежительном отношении актеров к комикам и блогерам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гарик Харламов

Российские шоумены Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев в шутку пожаловались на пренебрежительное отношение театральных актеров к комикам. Во время нового выпуска шоу «Кстати» Харламов заявил, что звезды театральных постановок не считают комиков и блогеров артистами как таковыми.

Гостями очередной программы стали молодые блогеры из команды «ЦУ Е ФА» — Лера Симка, Давид Туров, Милана Некрасова и Женя Лизогуб. В ходе беседе они поинтересовались у ведущих, правда ли, что у комиков существует иерархия.

У актеров есть такое, что комики — фу, — сказал в ответ Харламов.

Мусагалиев в свою очередь добавил, что артисты театра относятся к комикам, как к участникам КВН. После этого Харламов заявил, что такого же мнения актеры придерживаются и о молодых блогерах, некоторые из которых покупают себе Maybach в 15 лет.

А как они к блогерам относятся, я вообще говорить не буду. Вы в 15 лет Maybach купили, как мне к вам относиться? У меня в 15 лет была неваляшка, — отметил Харламов.

Ранее Харламов признался, что считает Мусагалиева и Дениса Дорохова своими главными конкурентами в юморе. По его словам, ему приятно слышать, когда его называют самым смешным человеком в стране. При этом Харламов признался, что его сложно кому-то рассмешить, поскольку восприятие им юмора деформировано профессией.