Комик Рики Джервейс высмеял жалующихся на трудности изоляции звёзд

https://static.news.ru/photo/9a6020fa-7e6b-11ea-8508-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rickygervais

Британский комик Рики Джейрвейс посмеялся над звёздами шоубизнеса, которые жалуются на то, как им тяжело находиться в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Джейрвейс поговорил с The Sun и заявил, что не испытывает симпатии к знаменитостям, которые выкладывают видео о том, как им непросто сидеть в роскошных домах.

После того, как это закончится, я больше не хочу слышать, как люди снова ноют о всеобщем благосостоянии, и никогда не хочу снова слышать, как люди ноют о медсёстрах. Или портерах, — сказал артист.

Он отметил, что люди важных профессий ежедневно работают по 14 часов, рискуют своим здоровьем и при этом «не стонут».

Но каждый раз, когда я вижу, как кто-то жалуется на сидение в особняке с бассейном, я, честно говоря, просто не хочу это слышать, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити пошутил, что уходит из кино. Он заявил, что планирует заняться шитьём.