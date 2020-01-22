https://static.news.ru/photo/3764d0ac-3db3-11ea-ae41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кападя/vk.com

Российский юморист Александр Долгополов покинул территорию страны из-за проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов после его выступления, в котором комик, предположительно, оскорбил чувства верующих.

О том, что стендапер в настоящее время находится за пределами РФ, журналистам рассказал его адвокат Леонид Соловьёв.

По словам юриста, Долгополов пересёк границу спокойно. Сам юморист и его окружение ранее переживали, что с выездом из страны могут возникнуть проблемы.

Куда он уехал, мы пока не можем говорить, — цитирует Соловьёва телеканал « 360 ».

Как ранее писал NEWS.ru, российский стендап-комик Александр Долгополов сообщил о том, что МВД Московской области начало проверку клуба в Санкт-Петербурге, где он записал своё выступление.

Долгополов опубликовал в Instagram копию документа, который получила администрация заведения HopHead. В письме требуется уточнить, действительно ли юморист снял свой монолог «Новый час шуток».