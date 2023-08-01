Комик Белый возмутился интервью Собчак с Паниным и напомнил ей о прошлом Комик Белый раскритиковал Собчак за интервью с Паниным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Стендап-комик Руслан Белый раскритиковал журналистку Ксению Собчак за ее манеру поведения во время интервью с актером Алексеем Паниным (внесен Минюстом России в список иноагентов). В своем сообщении в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что женщина попыталась навязать гостю свои нравоучения, хотя еще несколько лет назад «на ней печати негде было ставить, с наркотиками, алкоголем и сексом».

Имею кое-что сказать. Смотрю Собчак с Паниным и думаю… Какого <...> Ксения Собчак решила, что она на стороне нравственности? В нулевые и десятые на ней печати негде было ставить, с наркотиками, алкоголем и сексом, и все это не вдвоем. А сейчас нацепила платок и учит как жить. Какого <...> ? — недоумевает комик.

Ранее депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что Собчак, а также ее муж, театральный режиссер Константин Богомолов, являются «талантливыми хамелеонами». По его мнению, принцип работы Богомолова заключается в глумлении и эпатаже. Данный подход Певцов назвал скучным настолько, что от него «мухи дохнут». Также Певцов сообщил об отказе от съемок в киноальманахе «Я люблю тебя, Россия» под руководством Богомолова, объяснив это нежеланием «даже в титрах стоять с этим человеком».