«Командная работа»: Прилучный с детьми поймали огромную рыбу

https://static.news.ru/photo/01aac980-b6ed-11eb-a670-96000091f725_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

Актёр Павел Прилучный поделился в Instagram фотографией, сделанной во время отдыха с дочерью и сыном на природе. Отец и дети похвастались богатым уловом.

На снимке Прилучный стоит на коленях и держит огромную рыбу. Рядом с ним расположились радостные дочь и сын.

Командная работа! — отметил актёр под фото.

Подписчики порадовались за Прилучного, отметив, что он отличный папа, который всегда находит, чем удивить детей.

Павел, вы молодец! Постоянно с детьми время проводите! Уважаю вас! — написала одна из поклонниц.

Ранее Павел Прилучный впервые откровенно рассказал о разводе с актрисой Агатой Муцениеце. Звёздная пара развелась в июне 2020 года, до этого они не жили вместе целый год. Артисты, влюбившиеся друг в друга на съёмках «Закрытой школы», долго пытались наладить отношения, но в итоге поняли, что это бесполезно. Оба очень тяжело пережили развод, а Прилучный даже перенёс сердечный приступ.