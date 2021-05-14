«Командная работа»: Прилучный с детьми поймали огромную рыбу

Подписчики порадовались за Прилучного, отметив, что он отличный папа, который всегда находит, чем удивить детей.
Павел, вы молодец! Постоянно с детьми время проводите! Уважаю вас! — написала одна из поклонниц.
Ранее Павел Прилучный впервые откровенно рассказал о разводе с актрисой Агатой Муцениеце. Звёздная пара развелась в июне 2020 года, до этого они не жили вместе целый год. Артисты, влюбившиеся друг в друга на съёмках «Закрытой школы», долго пытались наладить отношения, но в итоге поняли, что это бесполезно. Оба очень тяжело пережили развод, а Прилучный даже перенёс сердечный приступ.