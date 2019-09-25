Команда популярного шоу «Орёл и решка» во время очередных съёмок в Индонезии попала в эпицентр вооружённого восстания.

Инцидент произошёл со съёмочной группой ведущей Алины Астровской. Она, оператор, продюсер и режиссёр передачи не смогли покинуть индонезийскую провинцию Папуа вслед за Антоном Зайцевым, который закончил работу быстрее.

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#ОрёлиРешкасъёмки Мы думали, что тайфуном в Японии обойдётся, но нет Часть нашей команды “Чудеса света” попала в самый разгар протестов в провинции Папуа, Индонезия. Сейчас с нашими ребятами всё в порядке. Но аэропорт закрыт, на улицах - противостояния протестующих с полицией и военными; пожары, вооруженные люди и никакого понимания, что делать дальше. Держим кулаки!

Публикация от Орёл и Решка (@orelireshka_official)

По словам авторов шоу, команда даже не сразу смогла связаться со своими родными, так как в городе отключили электричество и заблокировали Интернет.

Сейчас они уже в дороге. Ребятам повезло встретить человека, который помог им эвакуироваться на военном самолёте. Мы выдохнем, ещё разок пересчитаем команду «Чудес света» и расскажем, покажем с подробностями, что же там происходило, — отметили создатели «Орла и решки».

Они также поблагодарили человека, который помог эвакуироваться группе из опасного региона.

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