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Команда популярного шоу «Орёл и решка» во время очередных съёмок в Индонезии попала в эпицентр вооружённого восстания.

Инцидент произошёл со съёмочной группой ведущей Алины Астровской. Она, оператор, продюсер и режиссёр передачи не смогли покинуть индонезийскую провинцию Папуа вслед за Антоном Зайцевым, который закончил работу быстрее.

По словам авторов шоу, команда даже не сразу смогла связаться со своими родными, так как в городе отключили электричество и заблокировали Интернет.

Сейчас они уже в дороге. Ребятам повезло встретить человека, который помог им эвакуироваться на военном самолёте. Мы выдохнем, ещё разок пересчитаем команду «Чудес света» и расскажем, покажем с подробностями, что же там происходило, — отметили создатели «Орла и решки».

Они также поблагодарили человека, который помог эвакуироваться группе из опасного региона.

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