Кологривый снова оказался в суде Кологривого привезли в суд для рассмотрения апелляции

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Никита Кологривый

Актера Никиту Кологривого снова доставили в суд для рассмотрения апелляции прокурора по делу о дебоше в одном из ресторанов Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал kp.ru.

По мнению гособвинителя, назначенный молодому человеку ранее срок отбывания наказания слишком мал. Как стало известно ранее, артиста приговорили к восьми суткам административного ареста по статье о мелком хулиганстве.

Актер стал зачинщиком дебоша, обозвав сотрудников одного из заведений города. Кроме того, он схватил администратора за шею и попытался склонить ее к поцелую, но, получив отказ, укусил девушку.

Изначально ведомство требовало назначить Кологривому 15 суток. Перед заседанием суда артист выразил сожаление по поводу произошедшего и попросил его помиловать. По его словам, он является порядочным человеком, который способен ошибиться и честно ответить за свои поступки. После того как судья ответил артисту, что за помилованием в России следует обращаться к президенту страны, Кологривый тут же переадресовал просьбу главе государства Владимиру Путину.

Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на то, что дебош случился вскоре после участия Кологривого в фестивале «Семейные традиции», и предположила, что Кологривый был намерен «расслабиться» после него.