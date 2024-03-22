«Без еды, воды и душа»: Кологривый пожаловался на условия в изоляторе Кологривый назвал условия в изоляторе неприятными

Актер Никита Кологривый назвал условия в изоляторе «не очень приятными», передает РИА Новости. Также он считает наказание в виде семи суток ареста слишком тяжелым за его провинность. Суд 22 марта рассматривает жалобу на административный арест актера за дебош в новосибирском баре.

Я считаю, что наказание несоизмеримо жестокое в моем случае. Поскольку я испытываю уже наказание общественное. я испытываю общее порицание со всех сторон. Это, поверьте, не так-то и просто. Я уже два дня провел в специзоляторе. Условия там я назвал не очень приятными. Я нахожусь там один. Без достаточного количества еды и воды, душа. Считаю это в свою сторону необязательным, — сказал актер на суде.

Он добавил, что признает свою вину и в дальнейшем намерен проводить общественные работы в виде встречи с детьми в больницах, церквях, садиках и школах.

В ночь на 19 марта актер устроил дебош в местном ресторане Tangiers Lounge. Он повздорил с охранниками и укусил сотрудницу заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения ресторана. В ходе первого заседания суда Кологривый также попросил прощения за скандал в ресторане. Он попросил в дворце правосудия о помиловании, отметив, что перед ним стоят задачи благотворительного характера.