«Нечем было заняться»: Кологривый от скуки в ИВС написал дочери поэму Актер Кологривый в ИВС написал дочери поэму и сказку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый рассказал, что, будучи в ИВС, написал для дочери поэму и сказку. В интервью журналистке Лауре Джугелие он объяснил, что занимается озвучкой, поэтому хочет записать свои произведения на диск. По словам артиста, писательство пришлось ему по душе.

Я вообще скептически отношусь к своей поэзии, а здесь, к счастью, нечем было заняться, кроме этого. Поэтому я рад, что посвятил своим детским приколам время, — признался Кологривый, продемонстриров несколько исписанных блокнотов, среди которых также был дневник.

Актер провел в спецприемнике семь дней после потасовки в баре в Новосибирске, где он покусал официантку. Кологривый назвал условия содержания в изоляторе «не очень приятными» и пожаловался на недостаточное количество воды, еды и отсутствие душа. Также он счел свое наказание слишком тяжелым. Артист подчеркнул, что он уже испытал общественное порицание.

Телеведущий и блогер Отар Кушанашвили, комментируя дебош звезды сериала «Слово пацана», назвал его дураком. Шоумен объяснил, что, когда в его жизни случались подобные инциденты, он уже на следующий день извинялся и пытался загладить вину. По мнению Кушанашвили, Кологривый повел себя крайне неправильно.