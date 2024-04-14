Кологривый объяснил, кому актеры «Слова пацана» обязаны своей популярностью Актер Кологривый: актеров «Слова пацана» звездами сделали подписчики

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из фильма «Слово пацана»

Актер Никита Кологривый заявил, что коллеги по сериалу «Слово пацана» добились популярности только благодаря своим фанатам. При этом, по его словам, артисты из нашумевшей истории не заслужили своих подписчиков. В интервью журналистке Лауре Джугелия артист объяснил, что, например, актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата, стал звездой благодаря своей модельной внешности.

Я не считаю, что они заслужили своих подписчиков, подписчики позволили им стать звездами, — сказал Кологривый.

Актер также отметил, что многое зависит от персонажа, которого приходится играть. Положительных героев, по его мнению, любят все. Однако в отрицательных, таких как Кощей, роль которого досталась ему, не влюбляются, пожаловался артист.

Кологривый в интервью также рассказал, что, будучи в ИВС в Новосибирске, куда попал после дебоша в баре, написал для дочери поэму и сказку. Он признался, что занимается озвучкой, поэтому хочет записать свои произведения на диск.

Ранее поклонники актеров из «Слова пацана» начали массово отписываться от своих кумиров. Так, после выхода сериала на Рузиля Минекаева, сыгравшего Марата, было подписано в Telegram-канале около миллиона человек, позднее это число уменьшилось до 800 тысяч.