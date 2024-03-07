Звезда «Слова пацана» обрадовал фанатов из российского региона Кологривый приедет на кинофестиваль в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый сообщил, что собирается приехать на кинофестиваль «Семейные традиции», который пройдет 16 марта в кинотеатре «Победа», сообщает Корпорация развития Новосибирской области. Артист записал обращение, в котором он пригласил сибиряков вместе посмотреть семейное кино.

Никита поприветствует гостей фестиваля, расскажет о грандиозных творческих планах в его родном Новосибирске и проведет автограф-сессию, — говорится в сообщении.

Ранее актер Павел Прилучный вместе с актрисой Зепюр Брутян посетили премьеру фильма «Онегин» в столичном кинотеатре «Октябрь». На мероприятие звезды пришли в стиле «тотал блэк», при этом образ актрисы напомнил поклонникам знаменитую расхитительницу гробниц Лару Крофт.

Профайлер Денис Давыдов ранее предположил, что Кологривый мог бы сыграть любую роль военного: «лихого гусара», мушкетера, бойца СВО или отставного поручика. Он отметил, что артисту по силам было бы перевоплотиться в легендарного ковбоя из «Человека с бульвара Капуцинов» и гангстера из «Приключений Электроника». Также, по его словам, Кологривый «суперорганично» будет смотреться в любой русской сказке.