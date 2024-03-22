Кологривому не стали продлевать арест Суд не стал увеличивать срок ареста для актера Кологривого с 7 до 15 суток

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Никита Кологривый

Новосибирский областной суд оставил в силе арест на семь суток актеру Никите Кологривому по делу о мелком хулиганстве из-за дебоша в баре, передает ТАСС. Ранее прокуратура обжаловала арест, посчитав наказание слишком мягким. Обвинитель требовал для артиста 15 суток ареста.

Назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному. Оставить без изменений, — сказала судья Юлия Деменкова.

После суда актера отвезли обратно в спецприемник. РИА Новости передает, что Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, среди которых «Бесов» Федора Достоевского и «Дар бесценный» Натальи Кончаловской о художнике Василии Сурикове. Также артисту разрешено пользоваться ручкой и бумагой, поэтому он может писать стихи.