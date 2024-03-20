Кологривого засняли на видео в сопровождении полицейского конвоя Конвой проводил Кологривого в полицейскую машину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актера Никиту Кологривого вывели под конвоем из отделения полиции, сообщает «КП-Новосибирск». Артиста погрузили в машину два сотрудника полиции. На вопросы журналистов актер ответить не смог.

Издание уточнило, что на данный момент неизвестно, куда Кологривый отправится на машине правоохранителей. В публикации также сообщается, что уже завтра суд назначит актеру наказание.

Ранее сообщалось, что актер устроил дебош в новосибирском ресторане. Агент Кологривого подтвердила, что в заведении произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, агент уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ.

Глава Федерального фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин при этом заявил, что отношении актера Никиты Кологривого следует возбудить уголовное дело. По его словам, подобные поступки недопустимы и заслуживают общественного порицания. В поведении актера он также рассмотрел состав преступления по статье «Хулиганство».