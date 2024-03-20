«112»: Кологривого повезли в отделение полиции за дебош в баре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что актера Никиту Кологривого, сыгравшего роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», задержали полицейские после дебоша в ресторане в Новосибирске. По данным канала, его везут на допрос в «Центральный» отдел полиции. Канал утверждает, что актеру грозит уголовное дело по статье за хулиганство.

Telegram-канал SHOT пишет, что из заведения Кологривого вывели его друзья, а на следующее утро руководство кальянной пыталось связаться с менеджером актера, чтобы тот извинился перед официанткой, однако он отказался. Авторы канала добавили, что девушку-официанта, которую, как сообщается, Кологривый укусил за ногу, отправили на медосвидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса.

Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с работниками. Также СМИ сообщали, что актер из «Слова пацана» начал скандал на фан-встрече в Новосибирске, поругавшись с организаторами мероприятия. Уточнялось, что актер обвинил их в неумении встречать гостей и покинул кинотеатр, где должна была пройти встреча.

Агент артиста позднее подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. При этом она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, агент уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ.