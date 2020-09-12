Подруги Заворотнюк рассказали, как над ней издевался второй муж

https://static.news.ru/photo/99026f70-f651-11ea-ab83-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк буквально была наложницей со вторым мужем Дмитрием Стрюковым. Бизнесмен был настоящим тираном, бил жену, закрывал дома и запрещал работать.

О не самых простых годах в жизни «прекрасной няни» рассказала актриса Лия Волянская в программе «Основано на реальных событиях» на НТВ.

Она жила в чужой стране с тираном, который её бил и ребёнка своего собственного. Просто бедная Настя, — посочувствовала Заворотнюк коллега.

Её поддержала другая актриса — Виктория Пьер-Мари, которая тоже не понаслышке знает о жизни звезды популярного сериала. По её словам, «прекрасная няня» была наложницей в руках Стрюкова, который как богатый человек считал, что хорошенькая артистка — его собственность. Виктория Пьер-Мари рассказала, что Заворотнюк наняла няню с Украины, с которой муж стал ей изменять. В итоге актриса рассталась с няней, а после — и с мужем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк вновь появились фотографии, посвящённые 12-й годовщине её свадьбы с Петром Чернышевым.