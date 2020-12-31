Коллеги Степаненко рассказали о её молодом любовнике

https://static.news.ru/photo/2d394c6e-4b74-11eb-8011-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: esheneve4er/instagram.com

Юмористка Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном недолго оставалась в одиночестве. Стало известно, что у неё появился молодой любовник — именно с этим и связывают заметные преображения в её внешнем виде: поклонники отмечали, что она похудела и выглядит моложе.

Артистка завела себе молодого любовника, ради которого и старается держаться в форме. Коллеги артистки подтверждают эти слухи. Они заявляют, что за женщиной ухаживает поклонник, который гораздо моложе её, — сообщает URA.RU.

Отмечается, впрочем, что речь не идёт о серьёзных отношениях. Приоритетом для 67-летней артистки всё равно остаются работа и саморазвитие.

Степаненко в июле 2018 года сама инициировала развод с Петросяном, подав иск о расторжении брака и о разделе имущества. В ноябре, после 33 лет супружества, они разошлись. Впрочем, в их семье разлад был давно — как отмечал адвокат Петросяна Сергей Жорин, пара уже более 15 лет не вела совместное хозяйство и не жила как муж и жена.

После развода Петросян устроил личную жизнь быстрее, чем его супруга. В конце 2019 года он тайно расписался со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой, а в марте 2020 года у них родился сын. Этот брак стал для Петросяна, которому сейчас 75 лет, уже пятым.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Петросяна в суде из-за тяжбы за квартиру, в которой живёт его бывшая жена Елена Степаненко, сообщил о ситуации с огромными долгами по коммунальным платежам.

По словам Жорина, когда долг за квартиру превысил сумму в несколько сотен тысяч рублей, юморист, узнав об этом, решил сам оплатить просроченные коммунальные платежи. На данный момент квартира полностью оплачена, но уже несколько лет находится в стадии раздела.