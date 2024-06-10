Коллега Заворотнюк рассказала, как актриса теряла зрение Актриса Старостина рассказала о стремительной потере зрения у Заворотнюк

Фото: АГН «Москва»

Анастасия Заворотнюк

Телеведущая и актриса Елена Старостина рассказала, что ее коллега Анастасия Заворотнюк еще во время работы в кино столкнулась с серьезными проблемами со зрением. В эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ Старостина отметила, что для звезды «Моей прекрасной няни» распечатывали сценарий огромным шрифтом.

В сериале, в котором мы с Денисом Матросовым снимались, прихожу на площадку, приносят выборку, сценарий на сегодняшний день, отдают мне. Я всегда говорю: напечатайте 16–18-м шрифтом, потому что я вообще уже ничего не вижу! И вдруг из этой папки выпадает бумага, где вот такими огроменными буквами текст, чуть ли не по одному предложению на лист. Говорю: «Это для кого?» — «Это Насти Заворотнюк». — «Да вы что! Это же надо ничего не видеть!» — сказала Старостина.

Она добавила, что после этого поговорила с Заворотнюк о проблеме. По словам Старостиной, актриса призналась, что зрение катастрофически падает.

Ранее звездный пиар-директор Анна Исаева рассказала, что во время последнего появления на публике звезда «Моей прекрасной няни» уже мучилась от головных болей. Она была на последнем публичном мероприятии, где актриса вместе с мужем фигуристом Петром Чернышевым вела церемонию вручения премии «Пара года» журнала Moda Topical.

По воспоминаниям пиар-директора, тогда они подумали, что эти боли связаны с погодой. Никто не мог предположить, что Заворотнюк серьезно больна, отметила Исаева.