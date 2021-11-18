Коллега умершего актёра Савочкина рассказал о работе с артистом

Российский актёр Игорь Савочкин, умерший на 59-м году жизни, был «очень обязательным человеком с хорошим чувством юмора», рассказал NEWS.ru главный редактор телепрограммы «Теория заговора» Андрей Исаев. Артист вёл передачу с ноября 2014-го по сентябрь 2015 года. По словам коллеги актёра, Савочкин привнёс в проект толику иронии.

Была такая программа, был такой эпизод в его (Игоря Савочкина. — NEWS.ru) биографии. Он был очень обязательным человеком, с хорошим чувством юмора. Программа была, в общем-то, несмотря на такое название, больше про потребительский рынок. Мы из него делали такого серьёзного человека в кадре, очень много он привносил в неё какую-то иронию. Понятно, что для него телевидение не было основным видом деятельности, но все договорённости, все наши любые заранее согласованные моменты он выполнял, что называется, железно, — подчеркнул Исаев.

Об уходе из жизни Савочкина стало известно 18 ноября. О смерти артиста в социальной сети Facebook написала его знакомая Алеся Казанцева.

Игорь, спасибо, что ты был добр. Конкретно тебе спасибо Игорь, что ты меня тогда поддерживал. <...> Сердце моё сжимается и не разжимается. <...> Тот самый момент, когда хочется сказать: «А помнишь, как я один раз, ты мне ещё тогда сказал...» А сказать некому, — написала Казанцева.

По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти Савочкина стали проблемы с печенью. У него произошла печёночная декомпрессия. Кроме того, актёр лечился от онкологического заболевания.

Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Берёзовка Саратовской области, занимался в театральной студии под руководством Владимира Федосеева. К профессии актёра он пришёл не сразу. Вначале он закончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, и только в начале 1990 годов — театральный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова. Актёр известен зрителю по съёмкам в фильмах «Ночной дозор», «Жесть», «Адмирал», «Левиафан» и во многих других успешных российских картинах.

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