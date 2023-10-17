Коллега Сивохо раскрыл, какие болезни были у шоумена Актер Комаров: смерть Сивохо могли ускорить больное сердце и астма

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Смерть украинского шоумена и бывшего участника КВН Сергея Сивохо могли ускорить проблемы со здоровьем, в числе которых больное сердце и астма, предположил в беседе с NEWS.ru артист Олег Комаров. При этом он отметил, что образ жизни Сивохо усугублял эти проблемы.

Я знаю, что у него были большие проблемы с сердцем, он вес большой имел, потом похудел, но все равно это, видимо, сказалось. У него с детства астма была, а он курил много. Все это, видимо, сложилось и повлияло. Неожиданно случилось... 54 года — не возраст, — сказал артист.

О смерти Сивохо стало известно 17 октября. Он скончался в возрасте 54 лет в одной из больниц Германии.

Сивохо был известен как шоумен, участник КВН и креативный продюсер студии «Квартал 95» — украинской компании по производству телевизионных программ, одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. В 2019 году он выдвигался в народные депутаты от партии «Слуга народа», но проиграл выборы. При этом он получил должность советника секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

В марте 2020 года Сивохо попытался представить план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, однако его выступление сорвали. Позднее его уволили с должности.