https://static.news.ru/photo/ecc849a6-1e05-11ea-ace9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com

Британский актёр, обладатель премии «Оскар», Колин Фёрт и его супруга Ливия Джуджолли сообщили, что расстались после 22 лет брака.

Бывшие супруги попросили уважать их право на приватность и предупредили, что не будут давать комментариев относительно развода. Также они заверили поклонников, что останутся добрыми друзьями и любящими родителями своих сыновей Луки (2001 г.р) и Маттео (2003 г.р), пишет Daily Mail.

Издание упоминает, что проблемы в паре начались два года назад, в это же время Джуджолли завела роман с итальянским журналистом, позже, по информации западных СМИ, преследовавшим звёздную пару.

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