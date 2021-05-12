Колин Фаррелл хочет взять под опеку сына с генетическим заболеванием

https://static.news.ru/photo/0328e53c-b3bc-11eb-a96e-96000091f725_660.jpg Колин Фаррелл Фото: Armando Gallo/Global Look Press

Колин Фаррелл и его бывшая возлюбленная Ким Борденейв обратились в суд, чтобы оформить опекунство над их общим сыном Джеймсом, который страдает генетическим заболеванием. Они намерены законно управлять всеми потребностями и нуждами подростка по достижении им совершеннолетия, пишет Spletnik.ru.

У сына актёра и модели, которому скоро исполнится 18 лет, обнаружили синдром Ангельмана, характеризующийся задержкой психического развития, нарушением сна, частыми припадками, хаотическими движениями и беспричинным смехом. Согласно судебным документам, он имеет проблемы с речью и с мелкой моторикой, не способен самостоятельно обеспечить своё благополучие и следить за здоровьем. Из-за этого бывшие партнёры пытаются добиться возможности принимать решения, которые касаются сына, от его имени.

Джеймсу не хватает способности выразить мнение, кого именно он хотел бы видеть своими опекунами, однако совершенно очевидно, что он выбрал бы для этого своих родителей, — говорится в материалах, поданных в суд.

Слушание состоится 27 сентября. В нём примут участие Фаррелл и Борденейв. Сам Джеймс не сможет посетить суд из-за состояния здоровья.